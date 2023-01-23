『00s 銀杏BOYZ 世界ツアー 2005 Official Tシャツ L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 26分に出品され03月28日 21時 26分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明

00s 銀杏BOYZ 世界ツアー2005 ひとみちゃん 公式 Tシャツ



■ブランド

銀杏BOYZ

Body:anvil



■デザイン

2005

バンド

バンドT

バンドTシャツ



■サイズ詳細

表記:L



■状態ランク

目立った傷や汚れなし

※多少のフェードがございます。



■商品詳細

バンドTシャツ、バンT、アニメTシャツ、アーティストTシャツ、アーティストT、ミュージシャンTシャツ、ミュージシャンT、アートTシャツ、アートT、tech、y2k、廃盤、レア、vintage、vtg、ヴィンテージ





※中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解いただける方、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ミュージックティー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

銀杏BOYZ

世界ツアー

2005

Official

Tシャツ

L