『00s セーラームーン Tシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 31分に出品され03月14日 06時 31分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅:50

丈:67

袖丈:20



生産国:HONDURAS

サイズ表記:M

素材:コットン60%、ポリエステル40%

カラー:グレー



サイズ表記M



平置きでの計測になります。



※掲載されている商品は全てUSED品です。購入後の返品交換は承っておりません。

※USED品の特性上、写真と表記以外の傷や汚れがある場合がございます。

※平置き採寸であるため、サイズの若干の誤差はご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

セーラームーン

Tシャツ