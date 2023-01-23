『BROWN by 2-tacs ONCLE JUMPER レザージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 21時 32分に出品され03月14日 21時 32分に終了予定です。即決価格は23,750円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BROWN by 2-tacsのレザージャケットです。



着用回数2回程度の美品

シワやアタリもほぼありませんが、

ショールカラーの襟元に2〜3ミリのほつれ有り(写真4枚目)リペアショップで数千円で直せると思います。



品番No. B16-L001

品名:ONCLE JUMPER

サイズ:M(肩幅47cm、身幅55、着丈65cm、袖丈62cm)

マテリアル: ステアヌバック

カラー: ダークブラウン

定価: ￥115,000



質問等はコメント欄よりお願いします。

※過度なお値引きにはご返信いたしません



天然皮革であるために、素材の表面に細かい傷・班・血栓等による色ムラが見られる事があります。

これらは天然素材である証であり、皮革製品ならではの特長です。

上記の点を素材の特徴としてご理解下さい。



個人保管ですので状態にに神経質な方、完璧を求める方のご入札ご遠慮ください。

出品の際、程度や状態を確認し記載しておりますが細かいダメージなど見落とし・記載漏れの場合がございますので、気になる箇所は事前に必ず質問して下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BROWN

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