『ASPESI ナイロンジャケット Lサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 00時 23分に出品され03月24日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

176センチの私がちょうど良く着れました！



アスペジの大人気M65型ジャケットです。

こちらは春、秋に使い勝手の良い裏地無しの一枚仕立てのジャケットになります。また撥水性のある生地になりますので、雨の日も安心です。カラーはASPESIでは通年で定番的に展開されているネイビーの型番になります。



●カラー

ネイビー



●状態

数回着用しました。

製品の性質上テカリのある部分も角度によってあります。

あくまで中古品の為ご理解のある方お願いします！

宜しくお願い致します。



肩幅···50cm

身幅···56cm

袖丈···68cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アスペジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ASPESI

ナイロンジャケット Lサイズ