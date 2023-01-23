『Carhartt x RAM ジャケット グレー カーハートGVL J97【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 12時 25分に出品され03月12日 12時 25分に終了予定です。即決価格は21,099円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カーハートGVL J97



ロゴの「RAM brewer」は、ラム酒の醸造会社を指すものと思われます。加えて、Carharttの中でも希少とされているグレーのカラーリングです。特に、野村訓一さんが着用されているものに非常に似ています。



コレクション整理しますので、出品させて頂きました。私自身は1度しか着用していないため、状態も良い。



ご購入お待ちしております。



大人気のカーハートのダック地デトロイトジャケットです。

裏地の身頃はブランケットになります。

右胸には企業ロゴ、左胸には定番の革ロゴタグ入りです。



ブランド：carhartt

サイズ タグ表記：L

肩幅 : 56

身幅 : 63

着丈 : 63

袖丈 : 62 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

x

RAM

ジャケット

グレー

カーハートGVL

J97