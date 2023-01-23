『新品 MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 07時 29分に出品され03月28日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ



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サイズ：

縦10.5cm×横18.5cm×厚さ5.5cm

ショルダー部分 約97cm-145cm



【素材】 牛革(ポリウレタンコーティング)



【仕様】

・新品・未使用です。

・ファスナーで２ケ所開閉できます。

・コンパートメント ２個

・オープンポケット １個



【付属品】

保護袋 タグ



発送の際折り目が付く可能性がありますが、使用していくと自然に馴染んでくるかと思います。





◉ご理解、ご了承の上での購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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マークジェイコブス

ショルダーバッグ