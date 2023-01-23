『Keen サンダル 27センチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 05分に出品され03月17日 09時 05分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 倉庫から出てきました

スズメバチみたいな色使いが気に入って購入しました。

試し履きで軽く歩いたくらいですが、倉庫にしまったままで忘れらたままとなっていました



購入して1年くらいは経ってるかと思います、中古品して神経質な方は購入ご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Keen

サンダル

27センチ