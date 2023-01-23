『FEAR OF GOD ATHLETICS adidas Carbon【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 23時 18分に出品され04月02日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FEAR OF GODとadidasのコラボ商品です。



室内で1時間ほど履きましたが、

形が合わず、出品します、、、



現状このサイズは手に入りづらいと思います。

値下げ交渉受け付けますのでコメントください。



中古品・自宅保管になりますので、ご了承ください。

返品は受け付けておりません。



よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: フィアオブゴッド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ FEAR

OF

GOD

ATHLETICS



adidas

Carbon