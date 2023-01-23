『【美品】グッチ GUCCI ウォッチ メンズ インターロッキング 腕時計【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 23分に出品され04月01日 07時 23分に終了予定です。即決価格は20,604円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 gucciの腕時計になります。

状態はかなり良く、傷やヨレなども見当たりません。



ただ、商品確認の開封などしておりますので

その点はご了承ください。



あくまでも中古品になりますので

よろしくお願いいたします。



お安くしておりますので

この機会にいかがでしょうか。



一年保証も致しますので

ご安心してお求めください。





◆商品情報



【型番】

YA133206



【素材】

ガラス：サファイアクリスタル

ケース：ステンレス

ベルト：レザー



【サイズ】

文字盤：直径3.3cm

ケース：縦3.9×横4.3×厚み0.9cm

ベルト：15.5～19.5cm



【ムーブメント】

クオーツ



【防水】

日常生活防水



【付属品】

・専用BOX、説明書





※送料は無料になります。

※当方より1年保証をお付けいたします。

1年以内に故障などがあった場合には確実に対応させていただきます。



※値下げ交渉はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

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