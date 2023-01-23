『SONY T*FE55F1.8ZA + レンズ保護フィルター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 32分に出品され03月09日 01時 32分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY T*FE55F1.8ZA



カメラ機材整理のため出品いたします

レンズ内に目視できるような塵などはなく、

綺麗な状態だと思います。

防湿庫で保管しており、動作は問題なしです。





本体、

レンズフード、

フロントキャップ、

リアキャップ(レンタル業者さんのキャップと取り間違えですが、全く問題ありません)

レンズ保護フィルター(49mm)

箱、レンズポーチは付いておりません。





マウント···αEマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

開放F値···1.5～2.0未満

焦点距離···18mm～70mm未満 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ソニー