『ご注文はうさぎですか？ BLOOM × 眼鏡市場 コラボPCメガネ チノ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 20時 57分に出品され03月30日 20時 57分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年に行われた眼鏡市場コラボ

【受注生産限定】度なしPCレンズ付きメガネ

※箱なし



本体とメガネ拭き共に未使用品です。

開封後、付属のメガネケースに収納していました。



即購入可○



☆梱包について☆

■ メガネ → 百均のメガネケース（ハードタイプ）

■ 付属のメガネケース → OPP袋

■ メガネ拭き → OPP袋



上記を宅急便コンパクト（専用BOX）に入れ、緩衝材を詰めて発送予定です。



素人保管のため神経質な方は購入をご遠慮ください。





ごちうさ

香風智乃 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>その他 商品の状態: 未使用に近い