『最終値下げ 50s ダブルフェイス スウェットパーカー ヴィンテージ ツートン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 12分に出品され03月19日 15時 12分に終了予定です。即決価格は24,596円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セカストに持っていくため、本日11時半ごろ出品取り消します。

ビッグサイズ 50s ダブルフェイス スウェットパーカー レッドフェード 二本針 ヴィンテージ double face 2本針



スペシャルです。

赤フェードボディのダブルフェイスで裏ピンク

超ビックサイズ



肩幅 67

身幅 61

着丈 58



リブもしっかり生きています。

タグ無しですが恐らくチャンピオンボディ

最近はダブルフェイスで無くても古着屋でこの値段で出始めています。

状態は傷や汚れありですが、好きな方からすればとても良い雰囲気です。

好きな方是非



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