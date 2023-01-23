『【新品】FEILERフェイラー フェルメール 真珠の耳飾りの少女 タオルハンカチ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 05時 28分に出品され03月23日 05時 28分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェイラーとのマウリッツハイス美術館展とのコラボ商品、「真珠の耳飾りの少女」のタオルハンカチです。



約24×24cm

コットン100%

ドイツ製



今は手に入らない貴重なものです。



パッケージに入れて保管していましたが、破損があって処分したため、ハンカチのみの出品です。今まで入れたままでしたので、中身は綺麗です。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

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フェルメール

真珠の耳飾りの少女

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