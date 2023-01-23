『☆売切品☆ S’YTE SEAMLESS DOWN MONSTER PARKA【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 15時 37分に出品され03月12日 15時 37分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨウジヤマモトのオフィシャル通販THE SHOPで今冬購入しました。

既にオフィシャルでは通販、店舗ともに売切れになっています。

1度だけ着用しほぼ新品同様ですが、自宅保管品ですのでご理解のうえ購入をご検討ください。

当方身長170cmの中肉中背ですが、やや大きめシルエットのため175cm↑の方の方がサイズ的に合うかと思います。



米軍特殊部隊で採用されているPCU LEVEL7 PRIMALOFT JACKET 、通称モンスターパーカー。

装備の上から羽織る事を想定した作りで、フィッシュテールのオーバーサイズなシルエットになっています。

生地は高機能素材「SOLOTEX」Light Crossを表地に使用。

各部ダウン量を調整しシームレス化による着膨れ感を完全解消。

スタンド襟ファスナーを開ければ薄中綿入りのフードがか格納されています。



「SOLOTEX」はしなやかなバネのような分子構造で、ソフトな風合いかつ優れた形態回復性・ストレッチ性がシワになりにくいイージーケア素材。撥水加工を施してありタウンユースの天候にも対応しています。



カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン90％,フェザー10％

袖丈···76cm

着丈···85cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: サイト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆売切品☆

S’YTE

SEAMLESS

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MONSTER

PARKA