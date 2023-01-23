『US規格 THE NORTH FACE 1996RETRO NUPTSE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 27分に出品され03月19日 08時 27分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧頂きありがとうございます。



US規格ノースフェイス 1996レトロヌプシ

SSENCE購入品



サイズ

US XXL

JP XXXL相当



カラー

アーバンネイビー



数年前に購入し、合計3シーズン程着用いたしました。

暖冬の為昨年はほとんど着ておりません。

総着用回数は20回程だと思います。

大切に着ていた為、破れや汚れ、ほつれなどは素人目ですが、確認出来ず美品です。

見落としがあった場合はご了承ください。

また、中古品の為神経質な方は購入をお控えください。

気になる方はご自身でクリーニングなどお願いいたします。



非常に気に入っておりましたが、この度自身の体系の変化によりサイズが合わなくなってしまった為、泣く泣く出品しております。



フリマアプリなどでもほとんど見かけない非常に希少なサイズかと思います。



国産のヌプシと比べると、大きめなサイズ感ですが、着丈はそこまで大きくないので非常にまとまった格好良いスタイルで着れると思います。



参考までに、着用時の身長/体重を記載させて頂きます。

171cm/120kg

かなり太い体型でしたが、中にパーカーなどを着て着用しても余裕のあるサイズ感でした。



当時自身も中々サイズの合うヌプシを見つけることが出来ず、探すのが大変だった記憶がございます。

もし同じようにヌプシを着たいけど、サイズがなくて着れないといった方がいらっしゃったら、ぜひ着て頂けたらと思います。



他に見たい写真などございましたら、コメントして頂ければと思います。



配送に関しましては、折りたたんでの配送となるので、ご了承お願いいたします。





- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ネイビー/ブラック

- 素材: ダウン



モデル名···ヌプシ



肩幅···約58cm

身幅···約74cm

袖丈···約68cm

着丈···約65cm

素人採寸のため、誤差はご了承願います。



#ノースフェイス

#ヌプシ

#US

#XXL

#大きいサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US規格 THE

NORTH

FACE



1996RETRO

NUPTSE