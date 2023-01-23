『ARMANI EXCHANGE ポリエステル ジャケット フード取り外し可能【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 05分に出品され03月04日 03時 05分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARMANI EXCHANGE（アルマーニエクスチェンジ）のポリエステル素材のジャケットです。



光沢のある生地で、高級感があります。

内側がネオンイエローのような色になっています。

フード部分は取り外し可能です。



大きな汚れやダメージは見当たらず、比較的綺麗だと思いますが、あくまで古着ですので、状態等不安がある場合は事前にコメントにてお問い合わせの上、ご購入ください。



平置寸法

肩幅···45cm

身幅···54cm

着丈···71cm



#テーラードジャケット

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARMANI

EXCHANGE

ポリエステル

ジャケット

フード取り外し可能