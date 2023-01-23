『A.P.C.アーペーセーハーフムーンショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 42分に出品され03月30日 05時 42分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A.P.C. アーペーセーアイコニックなハーフムーン型バッグ”Demi-Lune”



素材:牛革エンボス加工

色:ブラック





定番のサイズ

横 24 cm x 高さ 18 cm x 幅 7.5 cm



一回使用しました。状態よくとても美品です。

自宅保管の中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アーペーセー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ A.P.C.アーペーセーハーフムーンショルダーバッグ