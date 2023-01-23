『ニードルス Needls サイズM ダークグリーン トラックジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 09時 25分に出品され03月12日 09時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Needles ニードルス

トラックジャケット

ダークグリーン



Mサイズ

【平置きサイズ】

着丈/約66cm

身幅/約56cm

袖丈/約51cm(脇下から)



メディア撮影時に、一回試着のみ

タグをいったん外していますので、お安く出品します。価格リクエストありましたらお申し付け下さい。即時購入も歓迎いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ニードルス

Needls

サイズM

ダークグリーン

トラックジャケット