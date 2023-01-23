『Panasonic ナノイー発生器 車載用 F-C100U-K ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 12時 25分に出品され03月12日 12時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Panasonicナノイー発生器車載用F_C100U_Kブラック

パナソニック



【製品概要】

PanasonicのF-C100U-Kは、ナノイー技術を搭載した空気清浄機です。コンパクトなデザインで、車やオフィスなど様々な場所で使用可能です。



【機能と利点】

このモデルは、ナノイーX技術を利用して、身近な空気を清浄に保つことができます。USBケーブルが付属しており、手軽に電源を確保できます。



【使用シーン】

オフィスや車内など、限られたスペースでも効果的に使用できるため、移動中や仕事中の空気環境を改善します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

アクセサリー タグ Panasonic

ナノイー発生器

車載用

F-C100U-K

ブラック