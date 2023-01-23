『送料込み！POLENE ポレーネ NUMERO Nine 2WAYバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 30分に出品され03月09日 04時 30分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用



グレー



素材: レザー(本革)

サイズ：約 32㎝×19㎝×16㎝

調節可能なショルダーストラップ：98㎝-119㎝

素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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