『YONEX エクスボルト65 10張 Yonex USA Pin【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 04時 31分に出品され04月26日 04時 31分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Special gift 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ガット 商品の状態: 新品、未使用