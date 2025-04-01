『【新品未開封】みそきん メシ12個 ラーメン12個合計24個 賞味期限25年4月【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 05分に出品され03月05日 21時 05分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日清食品 HIKAKIN PREMIUM（ヒカキン プレミアム）

・みそきん 濃厚味噌メシ 12個 2ケース

・みそきん 濃厚味噌ラーメン 12個 1ケース



賞味期限2025.4月

ラーメンに関しまして2月の物もあるかもしれません。

写真に全て記載

即購入◎

ATM支払い不可



ダンボールに入れて発送します。

梱包の際、入れ方が上下逆さまになる場合がありますのでよろしくお願いします。



種類...その他

【新品未開封】みそきん メシ12個 ラーメン12個合計24個 賞味期限25年4月 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>ダイエット食品>>>ダイエットフード 商品の状態: 新品、未使用