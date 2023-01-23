『新品 ビリー・ジョエル 来日公演パーカー XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 22分に出品され04月03日 20時 22分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ビリージョエル東京公演グッズ一覧



こちらは2024年に開催されたビリージョエルの東京ドームコンサートの記念パーカー。



ジップアップスタイルで、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインが魅力的です。



FRONTにはネームロゴとデビュー年号をデザインし、BACKにはワンポイントで手書き風ロゴをデザイン。

裏起毛でこの季節にピッタリな一着。





【素材】

綿：75%

ポリエステ： 25%

裏起毛



【サイズ】XL

身丈：75cm

身幅：61cm

袖丈：63cm





種類···海外アーティスト



アーティスト名···その他アーティスト



#ビリー・ジョエル

#ビリージョエル

#ピアノマン

Billy joel



袖丈...長袖



タイプ...ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用