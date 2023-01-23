『セーブル ブラウン ショートコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 21時 44分に出品され03月27日 21時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セーブル ショートコート

ふわふわの柔らかいリアルファー セーブルのコート

裏地がレース刺繍でかわいい

袖が6部丈ぐらい、肘より少し下

首元ホック一点留め

サイドポケット

着丈 51cm 身幅 53cm 裄丈58cm

素人採寸ですので多少の誤差等あるかと思います。予めご了承ください。



特に目立つキズや汚れはございませんが、ユーズド品であることをご理解お願いいたします。

元々ファー特有の匂いが少しあります。



【高級感あふれる毛皮コート】

このブラウンの毛皮コートは、贅沢な素材感と高級感を兼ね備えています。特に、ショート丈のデザインは、スタイリッシュでありながらも温かさを提供します。



【エレガントな裏地】

裏地にはレースが施されており、見えない部分にもこだわりが感じられます。これにより、着用時の快適さとエレガンスが向上しています。



【実用的なデザイン】

前面のボタン留めは、着脱が簡単で、しっかりとしたフィット感を提供します。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍する一着です。



- 色: ブラウン

- 素材: セーブル・毛皮

- 裏地: レース付き

- デザイン: ショート丈

- ボタン: 前面ボタン留め



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セーブル

ブラウン

ショートコート