『【極美品】UNTITLED ブルーフォックスファー リバーシブルダウンコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 33分に出品され03月06日 13時 33分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■他サイトでも出品中の為、早い者勝ちとなっておりますのでお早めに♪



▽商品説明

【極美品】UNTITLED アンタイトル ブルーフォックスファー フードライナー付Aラインリバーシブルダウンコート ダウンジャケット ダークオリーブです♪



ブルーフォックスファーに弾力のある上質ダウンが大変素敵なリバーシブルAラインダウンコート。



スッキリとしたシルエットで着脱可能なフードライナー付きなので用途やコーディネートに合わせて変化を加えられる機能性、デザイン性の高さが◎



お探しの方やお好きな方は是非、ご検討下さい(^^)



▽性別

レディース



▽表記サイズ・採寸(約)

size 2



肩幅 40cm

身幅 45cm

袖丈 61cm

着丈 89cm



※平置での採寸の為、若干の違いがあるかもしれませんが、ご了承ください。



▽メインカラー

ダークオリーブ

※画像1枚目が近い色味です。



▽付属品

・フードライナー(ファー、フード部分共に着脱可)



▽素材

画像10枚目参照



▽状態

【A】

極端なダウンの中抜け無し。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■状態説明一覧↓↓↓

【S】未使用品（自宅試着、自宅保管品等)

【A】数回使用程度の美品

【B】多少の使用感がある程度の美品

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



▽注意事項

・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。



・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。



・あくまで古着、中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。



#UNTITLED #アンタイトル

#ダウンコート #ダウンジャケット

#ロングコート #リバーシブルダウン

#フォックスファー #ブルーフォックス



その他の出品物はこちら↓↓↓

#しふりーの出品一覧



※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。



G2511 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンタイトル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】UNTITLED

ブルーフォックスファー

リバーシブルダウンコート