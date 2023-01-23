『ノースフェイス パープルレーベル NT3000N プレイドパッチワークシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 20時 19分に出品され05月06日 20時 19分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、ノースフェイス パープルレーベル Plaid Patchwork Shirt ① プレイドパッチワークシャツになります。



品番 NT3000N



カラーはブラウン。

サイズはMサイズになります。



着丈 身幅 肩幅 袖丈

74cm 63cm 49cm 60cm





新品購入後、4,5回程着用しましたが出番がない為、出品致します。

特に目立つダメージや汚れは見受けられません！

完売ですので、お探しの方はいかがでしょうか？





以下、サイトより





コットン100%のヘビーツイルチェック生地を使ったパッチワークシャツ。独特な風合いになるよう製品洗い加工を入れ、またそれぞれ印象の違うチェック柄を組み合わせる事でリメイクしたような印象に仕上げました。脇部分をタスランポリエステルタフタで切り替え、ポケットを装備、シャツジャケットとしても着用できるデザイン。フロントは着脱が容易なTHE NORTH FACEの刻印が入ったドットボタン仕様。背裏にCOOLMAX メッシュを使用し快適な着心地です。







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アークテリクス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ノースフェイス

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