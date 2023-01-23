『FRED PERRY フレッドペリー ポロシャツ ロゴ 長袖 イングランド製 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 48分に出品され03月28日 09時 48分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 "数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます"













☑︎ FRED PERRY フレッドペリー ポロシャツ ロゴ 長袖 イングランド製 黒















☑︎ サイズ 38





着丈:約 64



身幅:約 53



袖丈:約 62













☑︎状態: B







【S】未使用品・タグ付き



【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED



【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない



【C】使用感があり、部分的に汚れがある商品



【D】使用感があり、大きなダメージがある商品













⚠︎注意事項⚠︎







☑︎これ以上のお値引きはできませんのでご了承下さいませ。





☑︎素人採寸の為、多少の誤差はあると思います。

ご了承下さいませ。







☑︎ 写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。





☑︎古着故の多少の着用感や細かな汚れがある場合がございます。











"是非この機会にご検討の程、宜しくお願い致します" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FRED

PERRY

フレッドペリー

ポロシャツ

ロゴ

長袖

イングランド製

黒