『ナイキ スウェット パーカー パンツ セットアップ M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 19時 08分に出品され04月20日 19時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOPS

BRAND/ナイキ

MODEL/ジップパーカー

COLOR/グレー

SIZE/M



平置き採寸

着丈63cm 身幅60 cm 袖丈70cm



Pants

BRAND/ナイキ

MODEL/スウェットパンツ

COLOR/グレー

SIZE/M



平置き採寸

ウエスト39cm 股上29cm 股下77.cm 裾幅23cm



CONDITION/USED 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ナイキ スウェット パーカー パンツ セットアップ M