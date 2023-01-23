『NIKE ビッグロゴ刺繍 紺赤 パーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 21時 30分に出品され04月04日 21時 30分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ビッグロゴ刺繍 紺赤 パーカー



色柄：ネイビー、レッド、ホワイト、紺赤白



素材：綿80%、ポリエステル20%

備考：インドネシア製、裏起毛 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NIKE

ビッグロゴ刺繍 紺赤

パーカー