『シャープAQUOS 液晶テレビ 52【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 08時 12分に出品され04月06日 08時 12分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープAQUOS 亀山ブランド 日本製

2010年製ですが問題なく視聴しております。

発送は5日から1週間後を予定しております



シリーズ名···液晶

L C 52SE1

純正リモコン有り



インチ数···50V 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 46～52インチ ブランド: シャープ