『Elysa Jewelry エリサジュエリー ヴィンテージ ブローチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 27分に出品され03月21日 08時 27分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 elysajewelry @elysajewelry



イギリスの老舗ジュエリーブランド"SPHINX"のバードモチーフブローチ



写真のイエローで囲ったバードです。



購入してから1度も使っておりません。

大事にしまっておりました。



カラー···ブルー・グリーン・ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ Elysa

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