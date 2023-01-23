『Elysa Jewelry エリサジュエリー ヴィンテージ ブローチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 27分に出品され03月21日 08時 27分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
新品K18YGルビー1.4ctダイヤモンドブレスレット
¥ 23672
miumiu ミュウミュウ クリップビジューイヤリング
¥ 20000
☆専用出品☆
¥ 12826
美品 TIFFANY & Co. ティファニー T スマイルミニ ペンダント
¥ 9750
Tiffany ネックレス
¥ 7020
ペルレクルール カーネリアン ピアス
¥ 216000
agete 六角形モチーフ リング
¥ 10530
ヴィンテージ CHANEL シャネル ゴールドカラー ココマーク ブローチ
¥ 25520
パパラチアサファイヤ☆リング
¥ 60000
STAR JEWELRY K10 チェイン GOLD CHAIN 45cm
¥ 12870
高級 ダイヤモンド047ct pt900ペンダントヘッド
¥ 24840
エルメス バッファローホーン ネックレス
¥ 11000
フィリップ オーディベール バングル Cesar rigid bracelet
¥ 12675
13/美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.6㎜珠 ダイヤ リング 指輪
¥ 31122
BOTTEGA VENETA ドロップリング
¥ 22908
18K トルコ石 イヤリング
¥ 13650
❤️人気18金スライドアジャスター付ペタルネックレス❤️k18 45cm 幅1.1㎜
¥ 11037
▼ ピンクサファイアピアスk18 イエローゴールドピアス
¥ 19227
落札価格9984円
537 入札履歴
終了
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