『韓国 LEMEME ルメメ カードケース ショルダー 財布 バッグ 日本未入荷【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 21時 26分に出品され03月28日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド名：LEMEME（日本未入荷）

"Porte Tresor Black"



size 10.5 (W) X 8 (H) X 2 (D) cm

CHAIN STRAP 113cm 110g

牛革



値段 138,000W

（15,000円ぐらい）



ミニショルダー

カードケース



韓国のブランド、ルメメのカードケース兼、ミニショルダーです。

ロッテ百貨店で購入し、韓国に滞在していた数日間だけ使用しました。

目立つ傷や汚れなどは無く、美品かと思いますが、あくまで中古品になりますので、ご理解のほどお願い致します。



【公式サイトより抜粋】

ほのかな光沢感と滑らかな質感のボックス牛革を使用したレトロなムードのカード入れです。

シグネチャーシーリングスタンプボタンの装飾が加わったLEMEMEだけのフラップデザインでヴィンテージなムードをお届けします。

バッグに使われたボックスレザーは、表面を細かく日焼けさせ、滑らかでありながらもほのかな光沢を与えるのが特徴であり、このような表面感がクラシックで高級感を与えます。

付属のチェーンクロスストラップを取り付けると便利に着用できます。

多くのカードを収納でき、外側のリアポケットにはシールド機能があり、公共交通機関を利用するときに便利です。



（使用上の注意）

・革の性質上、擦れや傷に弱いので、ご使用の際は注意していただき、また表面に指紋や汚れが付着しやすいタイプですので、柔らかな布などで拭いて管理してください。

・湿気の多い所に保管しますと変形する場合がありますので、湿気を避け、補形紙等を入れて形状を保つなど、ご注意ください。



カラー···ブラック



#韓国

#JOYGRYSON

#ジョイグライソン

#マーティンキム

#a.p.c

#アーペーセー

#アニヤハインドマーチ

#STANDOIL

#RODESKO

#ロデスコ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 韓国 LEMEME



ルメメ カードケース ショルダー 財布 バッグ 日本未入荷