『21品振袖フルセット❣️ 金彩友禅 美品 高級品 着付け小物付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 07時 57分に出品され03月22日 07時 57分に終了予定です。即決価格は40,596円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 特選21品 振袖セットです。



成人式に必要な

長襦袢や新品着付け小物までそろった振袖フルセットです。

あとは草履とバッグで

成人式のご用意がすべて揃います❤️

（ショールはお好みで）







【振袖】

サテンのようなツヤ感のある綺麗な生地に美しい花模様が素敵な振袖です。

使用少なく美品です。



⚫︎金彩入り

⚫︎金糸刺繍入りの豪華なお品です。



（素材）

すべて正絹

高級手縫いのお仕立て



(サイズ)

身丈肩から 約168センチ

裄 約 70

袖丈 約 107

前幅 約 24.5

後幅 約 30.5

身長目安

160〜173センチくらい









【21品セット内容】

⚫︎正絹振袖 美品

⚫︎正絹 袋帯 美品 432センチ

マネキンに着せた跡あります

⚫︎長襦袢 新品 白半衿付き 洗えるポリエステル製

⚫︎重ね衿 新品 （正絹その他 ）

⚫︎正絹 帯締め きれいです

⚫︎正絹帯揚げ 未使用 美品

⚫︎刺繍半衿 新品 （縫い付けてません、お好みでご使用下さい）



（衿元の花は付きません）



（↓全て新品の着付け小物14品）

⚫︎三重仮紐⚫︎後板

⚫︎着物スリップL 寸（Mに変更可）

⚫︎伊達締め ⚫︎マジックベルト

⚫︎帯枕⚫︎前板⚫︎衿芯⚫︎着付けベルト

⚫︎ストレッチ足袋

フリーサイズ（23〜24.5センチ用）

サイズ変更可

⚫︎ウエストベルト⚫︎⚫︎⚫︎腰紐3本





きれいなused品と新品のセットです❤️

お手入れ無しで、すぐに着て頂けます





#ブルームーン振袖







カラー···グリーン



カラー···レッド



カラー···ゴールド



カラー···ブラウン



カラー···イエロー







振袖フルセット

⑥ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 21品振袖フルセット❣️

金彩友禅 美品 高級品 着付け小物付き