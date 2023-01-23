『21品振袖フルセット❣️ 金彩友禅 美品 高級品 着付け小物付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 07時 57分に出品され03月22日 07時 57分に終了予定です。即決価格は40,596円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
袋帯 風車模様 野菜柄 紺鉄色 ガード加工 O-4146
¥ 12870
逸品 反物 色無地 八掛付き 百貫達雄 百貫百選 加賀乃梅染 0053
¥ 14000
振袖 帯 帯締め 帯揚げ 4点セット 成人式 鶴 赤 着物 身丈(160cm)
¥ 7800
【 小紋 名古屋帯 】帯揚げ 帯締め セット
¥ 8667
単衣 縦縞 更紗模様 唐花模様 小紋 着物 105a p
¥ 13000
袋帯 地紙に四季の花模様 満月 グラデーション 金銀糸 O-3189
¥ 10764
小紋 着物 中古 正絹 袷 カジュアル 身丈161cm M A1027-3
¥ 10140
❰6251❱ フルセット 訪問着 袋帯 帯締め 帯揚げ 正絹 着物
¥ 17848
け下げ 正絹 格子柄 鹿子絞り 花に刺繍 紋無し 広衿 袷 着物 U-118
¥ 7254
自慢の逸品 小紋 着物 しつけ糸有り 未使用品 辻が花 総柄 黒色 寸法たっぷり
¥ 13889
特選 京西陣織 袋帯 河合美術織物 新品 芯入れ仕立て付き
¥ 41208
セミアンティーク薔薇の小紋
¥ 7800
❪7103❫ ❀夏❀ 絹芭蕉 名古屋帯
¥ 10900
4k2579 着物 正絹 袷 喪服 五つ紋 家紋 黒 無地 和装
¥ 8814
ゆかた館グレース こだわり浴衣５点セット
¥ 10530
美品 正絹 縦縞 トールサイズ 小紋 着物 A-986
¥ 9750
1本限り！新品【全通】博多帯 協和織 八寸名古屋帯 平透かし織 紺鼠 仕立代込
¥ 14820
本場大島紬 白大島 上品な花柄織模様 白鼠色 ガード加工 KK-1563
¥ 12350
落札価格40596円
714 入札履歴
終了
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