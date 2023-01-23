『WAREHOUSE ／S2001XX限定ダウンポケット大戦デニムジャケット 46【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 13時 52分に出品され03月04日 13時 52分に終了予定です。即決価格は43,000円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■WAREHOUSE

■CELLULOID 40TH ANNIVERSARY限定Lot.S2001XX WWⅡ DOWNPOCKET大戦デニムジャケット

■新品未開封

■リジッド(ノンウォッシュ)

■SIZE46

■インディゴデニム

■CELLULOID40周年を記念して限定120枚にて制作されたダウンポケット大戦デニムジャケットです。

■既に予約完売となっております。

■再入荷、再販もありません。

■6.7番× 6.6番 WWⅡ大戦デニム

■ダウンポケット、月桂樹ボタン、鉄製ユリバックル、T-back、セルロイドオリジナルピスネーム

■このジャケットのみに施された特別仕様です。

■大戦デニムジャケットの中でもレアな個体を忠実に再現しております。

■ウエアハウスの大戦モデルでダウンポケット仕様はこちらのアイテムのみです。

■DDシリーズのいわゆるドス黒い大戦デニムですので最高の色落ちが期待できます。

■非常に入手困難なアイテムです。また、SIZE46は最も人気がありますので、是非この機会にご購入をご検討くださいませ。





WAREHOUSE

ウエアハウス

DUCK DIGGER

ダックディガー

デッドストックブルー

ビンテージ

リーバイス

S506XXE

506XX

507XX

501XX

デニムジャケット

デッドストック

ファースト

WW II

大戦モデル

大戦デニム

ユリバックル

月桂樹ボタン

Tバック

ONE PIECE OF ROCK

ワンピースオブロック

コナーズソーイングファクトリー

CSF

FREEWHEELERS

フリーホイーラーズ

Montana jeans

モンタナジーンズ

DENIM HEADS

デニムヘッズ

120枚限定

予約完売 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ウエアハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WAREHOUSE

／S2001XX限定ダウンポケット大戦デニムジャケット

46