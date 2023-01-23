『【美品】 RonHerman ロンハーマン ミリタリージャケット ブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 24分に出品され03月24日 22時 24分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

こちらは、RonHermanのミリタリージャケットになります。色はオリーブになります。

サイズは、xsですが、国内のsサイズ相当となっており、170cm68kgの肩周りががっちり体型の私が、ジャストサイズで着ることができます。

状態としては、汚れや傷はなく、美品となっております。



【デザインと機能性】

ミリタリージャケットを再構築しているデザインで、シンプルなデザインで程よいカジュアルさと綺麗目が両立しており、普段使いしやすくとてもオシャレなデザインとなっております。

襟は立てることも寝せることもできるので、1着で飽きることがありません。

シーズン問わず、幅広く着用可能です。



- ブランド: RonHerman

- 素材: ポリエステル100%

- サイズ: S

- 色: オリーブ

- デザイン: ジッパー付き、襟あり



【サイズ】

肩幅···52cm

身幅···50cm

袖丈···57cm

着丈···66cm



#ロンハーマン #Ron Herman #RonHerman

#ミリタリージャケット #古着 #ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ロンハーマン

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】 RonHerman

ロンハーマン ミリタリージャケット ブルゾン