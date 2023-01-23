『コロンビア バガブー 1986 インターチェンジジャケット 3way ブラックM【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 45分に出品され04月01日 00時 45分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️最終価格 値下げ不可



WM1190



Columbia Bugaboo 1986 Interchange Jacket ブラック Mサイズです。



アウターとインナーがファスナーで連結できるインターチェンジシステムを初めて採用したモデルであるバガブーは、アウターとフリースがセットで、単体や組み合わせと３wayの着こなしを可能にしました。



水の浸入を防ぎ、ムレを逃がす透湿性をもつ防水透湿機能「オムニテック」を搭載しているため、アウトドアシーンでのアウタージャケットとして活躍します。



[サイズ]

ジャケット

身幅68 着丈67 肩幅60 袖丈59.5



フリース

身幅59 着丈63 裄丈90



リブに若干毛羽立ちがございます。



着用回数少なく目立つ傷や汚れは見受けられませんが、中古になりますので神経質な方はご購入ご遠慮ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コロンビア

バガブー

1986

インターチェンジジャケット

3way

ブラックM