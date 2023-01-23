『JUNYA WATANABE COMME des GARCONS ジップニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 09分に出品され03月27日 09時 09分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2017SS



背面に鷲の刺繍が施されており、存在感抜群です。



リブ編みの襟が特徴で、着心地が良く、スタイリッシュな印象を与えます。カジュアルなシーンから特別な場面まで幅広く活躍します。



あくまで中古品の為、神経質な方のご購入はご遠慮ください。



スペック



サイズ L



型番 WS-N005



色 ブラック ネイビー



素材 ウール55% ポリエステル45%



着丈:約70cm



身幅:約55cm



裄丈:約91cm



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JUNYA

WATANABE

COMME

des

GARCONS

ジップニット