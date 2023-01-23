『【希少色】BACKLASH ラビットファー ベスト バックラッシュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 14時 58分に出品され04月29日 14時 58分に終了予定です。即決価格は19,344円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 定価 : 145,800円

福岡のアノニマス別注の希少なラビットファーベストです。

人気のイーグル柄でショールカラー 。

ライダースやパーカーの上から羽織れるサイズ感で着こなしの幅が広がります。



サイズ: M

カラー: WHITE （クリームに近い白）

■肩幅 : 46cm

■袖丈 : 62cm

■身幅 : 53cm

■着丈 : 74cm



平置き素人採寸の為、誤差が生じる場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少色】BACKLASH

ラビットファー

ベスト

バックラッシュ