『XP-Pen 液晶タブ Artistシリーズ 12インチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 25分に出品され03月19日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格7956円
948 入札履歴
終了
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