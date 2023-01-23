『XP-Pen 液晶タブ Artistシリーズ 12インチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 25分に出品され03月19日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 XP-Pen 液晶タブ Artistシリーズ 12インチ IPSディスプレイ エクスプレスキー6個 Artist12 https://www.amazon.co.jp/dp/B07GR2CTCN/ref=cm_sw_r_li_api_glt_i_7VTARNFYT6CQ542TJ7KT



定価、税込22,980円



仕事で必要になると思い購入しました。

購入後画面に貼られていたシールを剥がして2回ほど使用しました。

(画面下部はシール跡ですので、本格的に使用する際は跡を綺麗にしてご使用下さい。)

しかし、感触が合わなかったため、別のものを改めて購入し、出品物は箱に入れて保管しておりました。



引っ越しに伴い、私物整理を行なっておりますので販売します。



何卒宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 未使用に近い