『Supreme×Northface SteepTechJacket【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 42分に出品され03月06日 15時 42分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリーム×ノースフェイス

スティープテックジャケット アポジージャケット NP52102I

Supremeオンラインストア購入品

屋内にて1度短時間着用、タグ付き(切ったもの)

目立った傷、汚れ等ございません。

未使用に近い美品です。

追加写真等、要望ございましたらお申し付け下さい。



size M (USA)

color BLACK

素材 表側ナイロン100%

(コーティング等樹脂加工)

裏側ポリエステル100%

着丈 約73cm

身幅 約54cm

肩幅 約51cm

袖丈 約60cm

※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。



毎年、大人気のSupreme×Northfaceのコラボジャケット。素材にはナイロン及びポリエステルが使用されています。冬でも暖かく、これからの季節にも重宝間違いなしです。

屋外にて一度使用の美品で、フリマアプリ等、出品少ない為早い者勝ちです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme×Northface

SteepTechJacket