『★【新品・未使用】★ GONZALES レザージャケット ユニセックス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 28分に出品され03月24日 14時 28分に終了予定です。即決価格は11,594円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GONZALES レジャージャケット

サイズ..M カラー...ブラウン 中国製

レザー素材… フェイクレザー



寸法 丈67㎝ 横63㎝



両サイドビックポケット付き



型式 2H5-64821



タグ付き



★デザイン☆

左胸と背中のブランドロゴが印象的な一枚です!!

落ち着いたブラウンのレザー革で様々なシーン

に着こなせてデニムパンツとの相性も抜群です(*^^)v



☆ファブリック★

ナイロン素材の裏地はキルティング仕様で暖かさと防風性◎



★おすすめポイント★

全体的なデザインもかっこよく(^^♪

レザー革とキルティング仕様で暖かさは

寒くなるこの冬に是非お勧めしたくなる一着です(^^)/





【注意事項】





※素人の採寸になりますので、多少の誤差があるかもしれませんが、どうぞご理解いただけますようお願い致します。



※光の関係やご覧になっている画面の具合で、実際の色と若干異なるように見えることもございます。ご理解宜しくお願い致します。



※当店では他サイトにも商品を販売しているため

まれに売り切れや取り寄せ中となる場合がありますがご了承ください。



※土日、祝日はお休みとなります、発送は翌営業日となります。

受付は、9時～15時になります。



※2024年12月28日より01月5日まではお休みをいただいております。

年明けの01月6日より営業させていただきます。



#メンズ#レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マークゴンザレス

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ジャケット・アウター タグ ★【新品・未使用】★ GONZALES

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