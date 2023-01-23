『メゾンタクヤ シュランケンカーフレザー バッグ maison takuya【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 14分に出品され03月24日 19時 14分に終了予定です。即決価格は46,200円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 maison takuya Flap Brief Bag



サイズ

42cm×26cm×12cmほど



チタニウムグレー×オレンジ







2年ほど前に新宿伊勢丹メンズにて購入。



エルメスの使用する最高級のシュランケンカーフレザーを贅沢に使用。



シュランケンカーフレザーの持つ、まるで溶けたバターのようなしなやかさと美しさを表現します。



型押しでは表現の出来ない、ふっくらとした非常に美しいシボ。



しっとりと落ち着いた艶の美しい銀面。



隅々まで美しい手縫いのステッチ。



ラグジュアリーな雰囲気を醸しながらも気品を感じさせる美しいブラックとレッドのコントラスト。



無駄を省いたミニマルデザインと美しいシルエット。



細部にいたるまで高級感を感じ、所有欲を満たしてくれます。



使用回数少なく、綺麗な状態かと思います。

あくまでも中古品です。





大峡製鞄、cisei、ルボナー、acate、などお好きな方に、、 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ メゾンタクヤ シュランケンカーフレザー バッグ maison

takuya