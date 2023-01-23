『新品 JILLSTUART ジルスチュアート リュック チョンヘイン 韓国【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 14分に出品され03月09日 18時 14分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国ドラマ「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」

で主役のジュニ(チョンヘイン )が使用していたリュックと同じものになります。

(ドラマ内ではブランドがわからないようになっています)



内部にノートパソコンを収納できるスペースがあります。(背中側と中の仕切りがクッション性のあるものになっています)

5枚目の画像は外ポケットの内側です。



素材：ファブリック

サイズ：横31cm、縦45.5cm、幅14.5cm



不織布の保存袋もお付けします。



⭐︎未使用なのできれいな状態ですが自宅保管品ですので完璧な物をお求めの方ははご遠慮ください。



リユースのビニールまたは紙のショッパー(他店のもの)での発送、宅急便100サイズの予定です。

ご購入のタイミングによっては発送までの日数が通常より多くかかる場合があります。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジルバイジルスチュアート

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 新品 JILLSTUART

ジルスチュアート リュック



チョンヘイン





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