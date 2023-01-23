『ステュディオダルチザン 刺繍コーデュロイジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 28分に出品され03月12日 18時 28分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STUDO DARTISAN

サイズ：42

着丈約64cm

身幅約60cm

袖丈

襟から伸ばして測って約70cm



購入時期 2024年10月

購入価格 ¥26180



袖は長かったので短く加工してもらいました。(画像7枚目の仕上がりになってます)メンズでもレディースでも着ていただけます。

刺繍がカッコいいです！！

2回程着ましたが私には似合わないので出品します。



他アプリでも出品しておりますので突然削除する場合がございますのでご了承下さい。

お値下げ不可とさせていただきます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ステュディオダルチザン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ステュディオダルチザン 刺繍コーデュロイジャケット