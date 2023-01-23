『TOGA VIRILIS メッシュブルゾン M 新品未使用 山田裕貴さん着用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 11分に出品され03月12日 20時 11分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: TOGA VIRILIS



品薄完売品



素材:ポリエステル100%



カラー:グリーン カーキ



サイズ:M

身幅:64cm

肩幅:51cm

着丈:63cm

袖丈:59cm



状態:新作未使用タグ付き



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カテゴリ ファッション

メンズ

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VIRILIS

メッシュブルゾン M

新品未使用 山田裕貴さん着用