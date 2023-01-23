『ROSSO アーバンリサーチ ハリスツイード ベスト XLジレ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 23分に出品され03月08日 02時 23分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 URBAN RESEARCH ROSSO アーバンリサーチ 】ハリスツイード ウール ベスト XLサイズ ジレ RA77-17M005 定価22,000(税込) チェック



◆ 色

画像参照(ミックス)



◆ サイズ表示

XL(メンズ) 実寸サイズを優先して下さい



◆ 実寸サイズ

平置き外寸・単位cm

身幅 52(背面・脇～脇)

肩幅 38(背面・肩先～肩先)

着丈 56.5(背面襟下中心～裾・背面)



◆ 素材表示

毛１００％

●【 URBAN RESEARCH ROSSO アーバンリサーチ ロッソ 】ハリスツイード / HARRIS TWEED

ウールツイード ベスト、品番 RA77-17M005、 定価 22,000(税込)です。

チェック柄のツイード生地で、前はボタン留め(５つ)、ポケットは前に３つ、裏地付き、内ポケ１つです。



●着用感はほぼなく汚れや破れ、キズ等はありません。着用回数は少なく良好な状態です。

カラー...グレー

柄・デザイン...チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アーバンリサーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ROSSO

アーバンリサーチ

ハリスツイード

ベスト

XLジレ