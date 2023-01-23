『JBL TOUR PRO2 ワイヤレスイヤホンのみ J128【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 05時 42分に出品され04月12日 05時 42分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入大歓迎です♪

※作動確認OKです。



※Bluetooth機能の確認をし、左右から音が聞こえるか

各ボタンなど基本の確認をしております。



状態

小さいキズやスレがあります。

ご使用に問題ありません。

画像でもご確認ください。



付属品はありません。

写真に写ってるのがすべてです。

イヤホンのみです。



アルコール消毒してます。

できる限りのお手入れしました。

安心してご利用下さい。



J128 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジェイビーエル