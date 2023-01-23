『振袖 帯 帯締め 帯揚げ 4点セット 成人式 鶴 赤 着物 身丈(160cm)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 15時 12分に出品され03月20日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
セミアンティーク薔薇の小紋
¥ 7800
❪7103❫ ❀夏❀ 絹芭蕉 名古屋帯
¥ 10900
4k2579 着物 正絹 袷 喪服 五つ紋 家紋 黒 無地 和装
¥ 8814
ゆかた館グレース こだわり浴衣５点セット
¥ 10530
美品 正絹 縦縞 トールサイズ 小紋 着物 A-986
¥ 9750
1本限り！新品【全通】博多帯 協和織 八寸名古屋帯 平透かし織 紺鼠 仕立代込
¥ 14820
本場大島紬 白大島 上品な花柄織模様 白鼠色 ガード加工 KK-1563
¥ 12350
振り袖 振袖 着物 帯 セット 成人式 結婚式 卒業式
¥ 22500
新品♡モダン着物
¥ 16940
MO-3228 袋帯 鱗模様 三角 金糸 象牙色
¥ 10270
34)着物 反物 大島紬 5点セット 着尺 正絹 全てツルツル素材
¥ 7800
【定価42900円】着物のやまとふ羽織 グレー M
¥ 13000
未使用、加賀友禅、辛子、色付け下げ
¥ 10764
正絹 単衣 訪問着 手描き 花丸紋 ジョーゼット 京このみ はんなり 秋草
¥ 11000
袷 大島紬アンサンブル 希少ブルーグレー
¥ 9750
本場筑前 博多織 新品 長尺 小袋帯 半幅帯 着物 浴衣 帯２６
¥ 8580
夏帯 袋帯 絽綴れ 霞模様に花柄 青白磁色 O-3708
¥ 12870
D217 振袖 赤 ちりめん 花 葉っぱ 正絹 着物 袷
¥ 7800
落札価格7800円
799 入札履歴
終了
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