『振袖 帯 帯締め 帯揚げ 4点セット 成人式 鶴 赤 着物 身丈(160cm)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 15時 12分に出品され03月20日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます。



振袖、袋帯、帯揚げ、帯締めのセットです。

37年前の古い物ですが、まだ、使えると思いますので、出品いたしました。

赤地に折り鶴の模様、裾が黒地の、シンプルな振袖です。

帯は、銀の鶴の模様です。

襟の一部が、少し茶色になってます。(画像)



サイズ: 身丈...160cm

裄丈＿65cm

肩巾＿32cm

袖巾＿34cm

前巾＿22cm

後巾＿30cm



長期自宅保管の為、折りシワ、シミ等あると思いますので、気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。

よろしくお願いいたします。



振袖 振袖セット

成人式 袋帯

鶴 折り鶴

レッド 赤 黒

着物 お正月

結婚式 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖

帯

帯締め

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4点セット

成人式

鶴

赤

着物

身丈(160cm)