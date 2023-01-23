『藤井風 MO-EH-YO ロンT (黒) Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 11時 28分に出品され03月08日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用しました。自宅で洗濯済み。



自宅の暗所で保管しておりました。



※使用済み品ですので、神経質な方はご購入をお控えください。



※ペットは飼っておりません。非喫煙者です。



ジャンル...国内アーティスト



国内アーティスト...藤井風



アイテム種別...アパレル 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし