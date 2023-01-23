『バッグズインプログレス 2way ハラコ レオパード ショルダーバッグ ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 14分に出品され04月15日 01時 14分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

BAGSINPROGRESS

バッグズインプログレス



【特長】

アメリカ製

2way

ハンドバッグ

ショルダーバッグ



内側ポケット3



使いやすさと旬なエッセンスが詰まったBAG IN PROGRESS。 今シーズンも取り入れたいレオパード。 きめ細かく柔らかいハラコ素材を使った、A4サイズも入る実用的なサイズ感。 赤いストラップは着こなしのポイントにもなります。 小物がわかりやすく収納できる内装のポケットは使い勝手の良さに欠かせない嬉しいポイント✨️





【サイズ】

横幅：上約36cm 下約23cm

縦幅：約32cm

マチ：約16cm

紐の長さ : 約96cm



※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



【状態】

used品のため四隅に擦れと底にキズが、ございますが、その他全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、まだまだご使用いただけるかと思います。



【カラー】

ブラウン





【素材】

レザー



■配送

商品はプチプチで包み、紙袋または

段ボールに梱包した状態にて1〜2日程度で発送いたします。



【購入元】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場

大手ブランドショップ

ブランドリユース店

中古ストアブランドオークションにより真贋鑑定済みの【確実正規品】です



※万一 正規品でない場合は返品返金対応させて頂きます



■返品について

こちらに責任がある場合は全て着払いにて対応させていただきますのでご安心ください。



■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。



■状態、画像、採寸について

＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。



＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。



#Deuxiemeclass

#ヒョウ柄 #豹柄

#大容量 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バッグズインプログレス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バッグズインプログレス

2way

ハラコ

レオパード

ショルダーバッグ

ブラウン